البحرية الإسرائيلية تسيطر على سفينة تركية قبالة حيفا

أعلنت البحرية الإسرائيلية، اليوم الأحد، سيطرتها على سفينة نقل تركية، على بعد بضعة كيلومترات من ميناء حيفا، بعد ساعات من وقوع حدث أمني على متنها.
وذكر موقع i24 news الإسرائيلي أن أشخاصًا مجهولين سيطروا على السفينة واحتجزواطاقمها المؤلف من 24 شخصًا، وخلال الحادث جرت محاولة لإضرام النار في السفينة.
وأشار الموقع إلى أن سلاح البحرية الإسرائيلي سيطر على السفينة التركية بعد تلقيه بلاغًا في الساعة
وبحسب الموقع، فإن السفينة تعود لشركة شحن البحر الأبيض المتوسط (MSC)، وجاءت من ميناء مرسين في جنوب شرق تركيا، وأبحرت تحت راية جمهورية بنما.
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