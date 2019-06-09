قيادات حوثية تنهب وتهرب الآثار من مساجد صنعاء وصعدة

كشف مسؤول بوزارة الأوقاف والإرشاد، الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، عن عمليات نهب وتهريب للآثار والمخطوطات التاريخية من مساجد بصنعاء وصعدة إلى خارج البلاد.
وقال إسماعيل الجرموزي مدير عام المراجعة الداخلية بوزارة الأوقاف والإرشاد - وفقا لقناة "العربية"
وكانت مصادر إعلامية محلية قد أكدت في وقت سابق، قيام ميليشيات الحوثي بعملية تهريب لواحدة من أقدم نسخ القرآن الكريم المحفوظة في الجامع الكبير بصنعاء والتي كتبت على جلد الغزال.
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