بسبب الموسيقى.. إيران تغلق 547 مؤسسة تجارية

أعلن قائد الشرطة الإيرانية، حسين رحيمي، أمس السبت، إغلاق 547 مطعما ومقهى في طهران، بسبب الموسيقى.
ونقل الموقع الإلكتروني للشرطة الإيرانية عن حسن رحيمي قوله، إنه "تم التصدي لمالكي المطاعم والمقاهي التي لم تلتزم بالقوانين، وخلال هذه العملية تم إغلاق 547 مؤسسة تجارية، وتوقيف 11 مخالفا".
وأوضحت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن الحملة نفّذت خلال الأيام العشرةالأخيرة.
وأشار الموقع الإلكتروني لـ"إيران إنترناشيونال" بالعربية إلى أن "السبب وراء إغلاق هذه الوحدات التجارية والمقاهي هو تشغيل موسيقى محظورة، وخلق حالة من اللهو، خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل".
في غضون ذلك، دعا مشرف محكمة الإرشاد الإيرانية، محمد مهدي حاج محمدي، الإيرانيين إلى الإبلاغ عن
وتنظر محكمة الإرشاد الإيرانية في قضايا "الجرائم الثقافية والفساد الاجتماعي والأخلاقي".
وقال المشرف لموقع "ميزان أونلاين": إن "الناس يريدون الإبلاغ عمّن يخرقون القواعد، لكنّهم لا يعرفون كيفية القيام بذلك، لقد قررنا تسريع التعامل مع الأفعال المنافية للآداب العامة".
وقال إنه بإمكان المواطنين الإبلاغ عن حالات، مثل "كشف الحجاب في السيارة، أو الرقص المختلط، أو نشر محتوى غير أخلاقي على إنستجرام".
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