حريق في سفينة تجارية بمدينة حيفا يثير الرعب في إسرائيل

نشب حريق في سفينة تجارية قبالة سواحل مدينة حيفا على البحر المتوسط شمالي إسرائيل، وفق ما ذكر مراسل "سكاي نيوز" في القدس، اليوم الأحد.

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا قال فيه: "خلال ساعات الليلة، أبلغت سفينة تجارية أجنبية

ترسو بالقرب من الشاطئ في شمال إسرائيل، عن إشعال حريق على متن السفينة من جهات مجهولة".

أضاف البيان، أن "قوات البحرية تتابع الحادث بتعاون مع شرطة إسرائيل، وبتنسيق مع

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السفينة"، موضحًا أن "الحادث تحت السيطرة".

وأوضح مراسل "سكاي نيوز" أن السفينة وصلت من أحد الموانئ التركية، وتنتظر الآن للدخول إلى ميناء حيفا.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، عن حدث أمني غير اعتيادي في البحر مقابل ميناء حيفا، وذكرت أن سلاح البحرية الإسرائيلي يسيطر على سفينة نقل.