عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بمناسبة ما يسمى "عيد نزول التوراة شفوعوت".

وقالت مصادر مقدسية إن مجموعات متتالية من المستوطنين جددت اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة والذي تسيطر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مفاتيحه منذ احتلالها مدينة القدس، وتتم عبره الاقتحامات للمسجد الأقصى يومياً "باستثناء يومي الجمعة والسبت" من كل أسبوع.

وأضاف شهود عيان فلسطينيون أن أفراد من الشرطة والقوات الخاصة تنتشر في ساحات المسجد الأقصى لتسهيل اقتحامات وجولات المستوطنين، حيث اقتحم حتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً (230) مستوطناً ومن المتوقع ارتفاع أعداد المقتحمين خلال الفترة الصباحية وبعد الظهر حيث دعت "جماعات الهيكل المزعوم" لتنفيذ اقتحامات جماعية للاقصى اليوم الأحد، ويوم غد الإثنين.

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وفي سياق متصل أدى عشرات المستوطنين صلوات جماعية على أبواب المسجد الأقصى من الجهة الخارجية خاصة عند باب القطانين وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال وتضييق على حركة التجار والمقدسيين.

من جهة ثانية مددت شرطة الاحتلال توقيف حارس المسجد الأقصى مهند ادريس، الذي اعتقلته قوات الاحتلال أمس، واعتدت عليه بالضرب بعد تصديه لأفراد الشرطة ومنعهم من اقتحام مصلى باب الرحمة، لعرضه على المحكمة اليوم وذلك بعد رفض الحارس الإفراج عنه مقابل إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين.

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