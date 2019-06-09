بايدن يتصدر ترشيحات الديموقراطيين لرئاسة أميركا

تصدر جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق، قائمة المتنافسين الديموقراطيين على ترشيح الحزب لرئاسة الولايات المتحدة في استطلاع لرأي الناخبين بولاية ايوا فيما يتنافس كل من بيرني ساندرز وإليزابيث وارن وبيت بوتيجيج على المركز الثاني.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته دي موين ريجيستر وسي.إن.إن وميدياكوم ايوا، أن 24 بالمئة من الناخبين الديموقراطيين المحتملين في ولاية ايوا يفضلون بايدن كخيار أول بالنسبة لهم. وتدشن ايوا سباق الترشيحات الرئاسية في فبراير المقبل.

ويفضل 16 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع السناتور الأميركي ساندرز ،في حين حصلت السناتورة الأميركية وارن على 15 في المئة وبوتيجيج رئيس بلدية ساوث بند بولاية انديانا على 14 بالمئة. ولم يصل أي من المرشحين الآخرين إلى نسبة العشرة بالمئة.

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ويتنافس أكثر من 20 مرشحاً ديموقراطياً على فرصة منافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي سيعلن رسمياً تدشين حملة انتخابه لفترة جديدة في 18 يونيو.

وبايدن مستمر في تصدر معظم الاستطلاعات الوطنية واستطلاعات الولايات منذ دخوله السباق أواخر أبريل الماضي. وحل ساندرز في المركز الثاني خلف بايدن في معظم الاستطلاعات.

أُجري الاستطلاع في الفترة من الثاني إلى الخامس من يونيو بهامش خطأ نسبته أربع نقاط مئوية.