كازاخستان تنتخب رئيساً جديداً للمرة الأولى منذ 3 عقود

يتوجه الناخبون في كازاخستان اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أول رئيس جديد للبلاد منذ ثلاثة عقود.

ويقول محللون إن الرئيس الانتقالي الحالي قاسم جومارت توكاييف، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الجارتين روسيا والصين، من المؤكد بنسبة كبيرة أن يكون هو الفائز في الانتخابات.

ويحظى الرئيس السابق للبرلمان، والذي تولى مناصب عليا في الحكومة لعقود، بتأييد الزعيم الوحيد في كازاخستان منذ الحقبة السوفيتية، نور سلطان نزار باييف البالغ من العمر 78 عاماً.

وصرح ديار أوتال، أحد المشاركين بمركز هارفارد ديفيس للدراسات الروسية والأوروأسيوية، "لا يمكن لأحد على الإطلاق أن يصف هذه بالانتخابات".

وستعلن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقييمها للعملية الانتخابية خلال مؤتمر صحفي غداً الإثنين.

يشار إلى أن نزار باييف، الذي استقال من منصبه في مارس الماضي، لا يزال يتمتع بسلطة هائلة في كازاخستان.

كما يتمتع بلقب زعيم الأمة، الأمر الذي يمنحه دوراً في أي تطور سياسي مستقبلي في البلاد.

وبعد تعيينه رئيساً مؤقتاً، ضغط توكاييف من أجل تمرير تشريع يقضي بتغيير اسم عاصمة البلاد من "أستانا" إلى "نور سلطان"، الاسم الأول لنزار باييف.

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