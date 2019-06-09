شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بسفينة قادمة من تركيا لإسرائيل قبالة حيفا والان مع التفاصيل

ذكرت وسائل إعلام محلية، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يتعامل مع حريق بسفينة كانت قادمة من تركيا إلى إسرائيل قبالة ساحل حيفا.

وأضافت أن القوات البحرية والجوية الإسرائيلية تتعامل منذ الفجر مع حدث مهم في بحر حيفا، في الوقت الذي تمنع الرقابة العسكرية النشر.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على تويتر "خلال ساعات الليلة أبلغت سفينة تجارية أجنبية ترسو بالقرب من الشاطئ في شمال إسرائيل عن اشتعال حريق على متن السفينة من قبل جهات مجهولة".

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وتابع "تتابع القوات البحرية الحادث بتعاون مع شرطة إسرائيل وبتنسيق مع السفينة.. الحادث تحت السيطرة".

وفي وقت لاحق، قالت وسائل إعلام عبرية إن حريقا اندلع على متن سفينة مدنية أبحرت من تركيا على بعد بضعة كيلومترات غرب حيفا.

وأوضحت أن قوة من سلاح البحرية اقتحمت سفينة نقل تجارية أجنبية كانت في طريقها إلى الميناء بعد تلقي الشرطة البحرية نداء من طاقم السفينة يفيد بوجود أشخاص غرباء على متنها.

وتحصن "المجهولون" في قمرة القيادة واحتجزوا الطاقم وهددوا بحرق السفينة، وتم السيطرة على الأمر بعد فترة قصيرة.