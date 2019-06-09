شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة مجهولة مرمية بسواحل عدن والان مع التفاصيل

عثر مواطنون على جثة مرمية لاحد المواطنين في احد السواحل بمدينة عدن.

وذكر المواطنون أنهم عثروا على جثة؛ لإحدى الأشخاص المجهولين, بساحل منطقة الحسوة؛ مابين المحطة التوليدية الكهربائية وفندق القصر السابق".

والجثة التي جرفتها أمواج البحر لشاطئها؛ يعتقد بأنها تعود لصياد وقد قدمت من إحدى السواحل الشرقية "جولد مور" أو الغربية "الغدير".. حيث إنه؛ إلى الآن لم يتم التعرف على هوية الشخص الغريق.

وكان هاني اليزيدي - مدير مديرية البريقة؛ عن تشكيل فرقة طوارئ لإعادة قوارب الصيادين التي جرفتها أمواج البحر العالية؛ جراء الرياح الشديدة.