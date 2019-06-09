شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شاب بملامسة عمود إنارة في عدن وآخر بسقوط شجرة عليه والان مع التفاصيل

توفي شاب مساء أمس السبت بصعقة كهربائية عقب تعرضه لسقوط عمود إنارة كهربائي بالقرب من أحد المطاعم في مدينة عدن جنوب البلاد.

وقالت مصادر محلية ان الشاب علاء عزيز الملقب بالعصفور توفي نتيجة إلتماس كهربائي في احد اعمدة الإنارة .

وقال شهود عيان ان الضحية علاء كان يقف بالقرب من عمود إنارة بجانب مطعم حلب ، عندما ضربت مدينة عدن عاصفة رملية مصحوبة بالامطار مما ادى الى حدوث إلتماس كهربائي .

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وقد ادت العاصفة الى سقوط عدة اعمدة إنارة مما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة .

إلى ذلك توفي الشاب الشاب جمال محمد سالم حسين عقب سقوط شجره عليه بمنطقة الكمسري بمدينة عدن وذلك بسب هطول الامطار و العواصف والرياح .

وذكر مواطنون ان شجرة سقطت عليه مباشرة بسبب العواصف والامطار وساروعوا في نقله على الفور الى احدى المستشفيات القريبة لمحاولة إنقاذ حياته الا انه فارق الحياة على الفور .