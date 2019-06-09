شكرا لقرائتكم خبر عن كيف وجهت السودان عدة صفعات للنظام القطري؟.. فيديو والان مع التفاصيل

كشف تقرير لقناة "مباشر قطر"، كيف وجهت السودان عدة صفعات لتنظيم الحمدين خاصة بعد رفض استقبال الوفد القطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن ورفض دعوته إلى زيارة بلاده. وقال تقرير "مباشر قطر"، إنه بعدما رفض استقبال الوفد القطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن ورفض دعوته إلى زيارة بلاده وطرد الثوار السودانيين للأبواق الإعلامية للدوحة من بينهم، قرر المجلس العسكرى الانتقالي الحاكم في السودان سحب السفير السوداني فتح الرحمن علي محمد من قطر ليوضح الموقف السوداني جيشًا وشعبًا تجاه قطر ونظامها التحريضي والتدميري وأيديه المسمومة في السودان.

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