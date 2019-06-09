شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق عشرات المقاهي في طهران بذريعة مخالفة الشريعة والان مع التفاصيل
أكد قائد الشرطة الإيرانية حسين رحيمي السبت عن إغلاق 547 مطعماً ومقهى في طهران لمخالفتها "المبادئ الإسلامية".
وبحسب ما نقلهالموقع الإلكتروني للشرطة الإيرانية عن رحيمي قوله إنه تم "التصدي لمالكي المطاعم والمقاهي التي لم تلتزم المبادئ الإسلامية، وخلال العملية تم إغلاق 547 مؤسسة تجارية وتوقيف 11 مخالفاً".
وأوضحت وكالة أنباء فارس أن الحملة نفّذت خلال الأيام العشرة الأخيرة.
وذكر الموقع الإلكتروني لقناة "إيران إنترناشيونال" بالعربية إلى أن "السبب وراء إغلاق هذه الوحدات التجارية والمقاهي هو تشغيل موسيقى محظورة، وخلق حالة من اللهو، خصوصاً في الساعات المتأخرة من الليل".
وقال قائد الشرطة إن ضمان "التقيّد بالمبادئ الإسلامية هو... إحدى المهام الأساسية والمسؤوليات الملقاة على عاتق الشرطة".
والسبت دعا مشرف محكمة الإرشاد الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي الإيرانيين إلى الإبلاغ عن أي "تصرّف مخل" عبر إرسال رسائل نصية على رقم تم تخصيصه لهذه الغاية.
وتنظر محكمة الإرشاد الإيرانية في قضايا "الجرائم الثقافية والفساد الاجتماعي والأخلاقي".
وقال المشرف لوقع "ميزان أونلاين" إن "الناس يريدون الإبلاغ عمّن يخرقون القواعد لكنّهم لا يعرفون كيفية القيام بذلك... لقد قررنا تسريع التعامل مع الأفعال المنافية للآداب العامة".
وقال إنه بإمكان المواطنين الإبلاغ عن حالات مثل "شف الحجاب في السيارة، أو الرقص المختلط" أو "نشر محتوى غير أخلاقي على إنستغرام".
وتفرض القوانين الإيرانية على النساء أن يرتدين في الأماكن العامة حجاباً يغطي كامل الجسم باستثناء الوجه واليدين والقدمين.
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