شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطالب برلين بتمديد مهمتها ضد داعش والان مع التفاصيل

طلبت واشنطن من برلين مواصلة مساهمتها في عملية القتال ضد تنظيم داعش، في حين من المقرر أن تنتهي مهمة الجيش الألماني في الخريف المقبل، إلا أن القرار يبقى منوطاً بالبرلمان في برلين.

وذكر موقع "دوتشيه فيليه" الألماني، السبت، أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) طالبت في خطاب للمفتش العام للجيش الألماني بمواصلة المهمة.

وجاء في الخطاب الذي بعثه الجنرال الأمريكي، كينيث ماكينزي، ونقلته مجلة "دير شبيغل" الألمانية الصادرة اليوم "أؤكد بشدة أهمية الاستطلاع التكتيكي والتزود بالوقود من الجو.. كل واحدة من هذه الإمكانيات تلعب دوراً محورياً في دحر تنظيم داعش، وستستمر في تأدية هذا الدور إذا أبقينا الضغط على بقايا التنظيم".

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وأكد الجنرال الأمريكي الحاجة الماسة لاستمرار القدرات العسكرية لكافة الشركاء في التحالف من أجل نجاح العمليات الجارية ضد المتطرفين في المنطقة.

ومنذ أيام يدور الحديث عن انتهاء مدة بقاء القوات الألمانية هناك في أكتوبر (تشرين الأول) من عدمه.

وطلبت الولايات المتحدة من الحكومة الاتحادية في برلين دعمها في إنشاء منطقة عازلة لحماية الأكراد في شمالي سوريا.

ويمكن أن تمثل طائرات "تورنادو" مساهمة ألمانية في هذا الاتجاه، إلا أن القرار هنا يبقى منوطاً بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" عقب العطلة الصيفية.