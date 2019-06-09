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وصول الدفعة الثانية من الجوازات وتوقعات بإنهاء مشكلة نفاذ الدافاتر

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أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات بالعاصمة المؤقتة عدن، عن وصول  الدفعة الثانية من الجوازات المطبوعة حديثا.

وأكدت البدء في توزيعها على كافة الفروع التابعة للمصلحة بالمناطق المحررة والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لاصدار الجوازات في الخارج.

وتوقعت المصلحة في بيان، حل اشكالية إصدار الجوازات بسبب نفاذ الدفاتر بشكل كامل ونهائي خلال الايام القليلة القادمة، حيث ستصل الدفعة الثالثة والاخيرة من الجوازات المطبوعة وبكميات كبيرة تفي وتزيد عن الحاجة القائمة.

وأعربت مصلحة الهجرة والجوازات عن أسفها الشديد للمواطنين  لتأخر وصول الجوازات، مؤكدة ان المصلحة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اتخذت كل الإجراءات الضامنة لعدم تكرار حدوث هذه الإشكالية مستقبلا.

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