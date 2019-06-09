قرقاش يفضح قطر من سلوفاكيا

عبر د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن استغرابه من فبركات الإعلام القطري الذي روّج لوجوده في الخرطوم، بينما هو يحضر منتدى الأمن العالمي في براتسلافا في سلوفاكيا، مؤكداً أن ما يُروّج «أخبار كاذبة».

وقال قرقاش على «تويتر»: «استغربت، ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري، ومنها «ميدل إيست آي» والتي تروّج لوجودي في الخرطوم».

وأضاف: «أشارك حالياً في منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، ديدنهم الأخبار الكاذبة، وربنا يقي السودان ربيعهم». وبحث معاليه، خلال المنتدى، مع ميروسلاف لايتشاك، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية بجمهورية سلوفاكيا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي السودان أكّد المجلس العسكري الانتقالي انفتاحه على التفاوض وحرصه على التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.