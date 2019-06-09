شكرا لقرائتكم خبر عن بيان للمجلس العسكري السوداني حول زيارة رئيس وزراء اثيوبيا للخرطوم والان مع التفاصيل

أصدر المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم، بيانا حول زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الخرطوم. ووفق وكالة الأنباء السودانية (سونا) أعرب المجلس العسكري الانتقالي في تعميم صحفي أصدره اليوم عن شكره لدولة أثيوبيا على مبادرتها الكريمة وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية في السودان والتي يقودها رئيس الوزراء أبي أحمد. وأكد المجلس سعيه لتوافق وطني ولعبور الفترة الانتقالية إلى بر الأمان بما يفضي لتأسيس تحول ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة.

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