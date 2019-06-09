صحيفة محذرة: خطر داعش بدأ يزداد مؤخرا في محيط بعض المحافظات العراقية

ونقلت الصحيفة عن مصدر امني قوله ان "خطر تنظيم داعش بدأ يزداد أخيراً في محيط وبداخل مدن مهمة في بغداد ونينوى وكركوك وصلاح الدين"، مبينا ان "ذلك "يتطلّب مراجعة سريعة للخطط الأمنية المتبعة في المناطق التي تشهد تدهوراً أمنياً، لا سيما تلك الواقعة شمال بغداد، وجنوب وغرب نينوى، وجنوب كركوك".وشدد المصدر على "ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري إلى جانب العمليات العسكرية الواسعة من أجل الوصول إلى مخابئ عناصر داعش"، مشيراً إلى انه "تم اتخاذ إجراءات سريعة بهذا الشأن، كي لا تكون ذريعة لتمدد التنظيم في المناطق المحررة مجدداً".

وطالب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اول امس الجمعة، بايجاد خطط واستراتيجيات حقيقية لمواجهة ما اسماه "الجيل الثالث للارهاب".

