الأوبزرفر: الأسد يدمر منازل اللاجئين ليسيطر على المعارضة

وأضاف أن الامر أصبح نمطا شائعا في مختلف أنحاء البلاد وأكده عدد من النشطاء ووثقوه وأن الجميع يخشى الآن من أن النظام يقوم بتدمير الأحياء التي بادرت إلى الثورة ضده مستغلا حال الفوضى في أعقاب الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد وتحت ستار ما يسميه النظام عمليات "تطهير عسكرية من بقايا الإرهاب".
واشار تقرير الصحيفة الى أن المعهد الأوروبي للسلام نشر تقريرا أكد فيه أنه بين سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول عام 2018 أعلن النظام السوري تفجير344 مبنى بشكل علني بحجة عمليات التنظيف والتطهير في أعقاب الحرب.
ويواصل التقرير قائلا إن "الأسباب التي أعلنها النظام لتبرير سلوكه تتراوح بين تفجير ذخيرة أو قنابل مزروعة في بعض المباني أو تفجير أنفاق تحت الأرض كان يستخدمها "الإرهابيون" وهو المصطلح الذي اعتاد النظام أن يطلقه على معارضيه.
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