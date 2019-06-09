السعودية.. إعدام مراهق اعتقل عندما كان عمره 13 عاما

ويشير التقرير إلى أن المراهق "مرتجى قريريص" الذي يبلغ من العمر حاليا 18 عاما، قضى آخر 5 أعوام منها رهن الاعتقال، موضحا أن نشطاء حقوق الإنسان يحذرون من أنه قد يصدر ضده حكم بالإعدام وربما يكون عن طريق الصلب بسبب توجيه اتهامات خطيرة إليه منها الانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في احتجاجات ضد النظام علاوة على إطلاق النار على قوات الشرطة وصنع قنابل مولوتوف وإلقائها على مراكز للشرطة.واضاف أن شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية نشرت تقريرا عن الصبي، الذي ينتمي إلى الأقلية الشيعية، وقالت فيه إن الاعترافات التي صدرت عنه واعتمد عليها الادعاء جاءت تحت التعذيب وبالإكراه لكن قريريص ينفي كل هذه الاتهامات.

ويقول التقرير إن منظمة هيومان رايتس ووتش أكدت أن المدعي العام السعودي يسعى لإصدار حكم بالإعدام على قريريص استنادا إلى اتهامات نسبت إليه عندما كان يبلغ من العمر 10 اعوام.