ويشير التقرير إلى أن المراهق "مرتجى قريريص" الذي يبلغ من العمر حاليا 18 عاما، قضى آخر 5 أعوام منها رهن الاعتقال، موضحا أن نشطاء حقوق الإنسان يحذرون من أنه قد يصدر ضده حكم بالإعدام وربما يكون عن طريق الصلب بسبب توجيه اتهامات خطيرة إليه منها الانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في احتجاجات ضد النظام علاوة على إطلاق النار على قوات الشرطة وصنع قنابل مولوتوف وإلقائها على مراكز للشرطة.
واضاف أن شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية نشرت تقريرا عن الصبي، الذي ينتمي إلى الأقلية الشيعية، وقالت فيه إن الاعترافات التي صدرت عنه واعتمد عليها الادعاء جاءت تحت التعذيب وبالإكراه لكن قريريص ينفي كل هذه الاتهامات.
واضاف أن شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية نشرت تقريرا عن الصبي، الذي ينتمي إلى الأقلية الشيعية، وقالت فيه إن الاعترافات التي صدرت عنه واعتمد عليها الادعاء جاءت تحت التعذيب وبالإكراه لكن قريريص ينفي كل هذه الاتهامات.
ويقول التقرير إن منظمة هيومان رايتس ووتش أكدت أن المدعي العام السعودي يسعى لإصدار حكم بالإعدام على قريريص استنادا إلى اتهامات نسبت إليه عندما كان يبلغ من العمر 10 اعوام.وبين التقرير أن السلطات السعودية اعتقلت الصبي عام 2014 في المنفذ الحدودي للمكلة مع البحرين عندما كان مسافرا مع أسرته واعتُبر وقتها أصغر مواطن سعودي يتعرض للاعتقال.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. إعدام مراهق اعتقل عندما كان عمره 13 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.