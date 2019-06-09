- 1/2
- 2/2
وجاء في النص الذي نشره موقع الرئاسة نقلا عن كلمة سابقة للأسد في العام 2016: "كنا ندعم حماس ليس لأنهم أخوان، كنا ندعمهم على اعتبار أنهم مقاومة، وثبت في المحصلة أن الإخونجي هو إخونجي في أي مكان يضع نفسه فيه".
وكان مصدر إعلامي أكد في وقت سابق لوكالة "سانا" أن لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة "حماس"، مشيرا إلى أن كل ما يتم تداوله من أنباء "لم ولن يغير موقف سوريا من هؤلاء الذين لفظهم الشعب السوري منذ بداية الحرب ولا يزال".
وقال المصدر إن موقف سوريا من هذا الموضوع مبدئي بني في السابق على أن "حماس حركة مقاومة ضد إسرائيل"، إلا أنه تبين لاحقا أن "الدم الإخواني هو الغالب لدى هذه الحركة عندما دعمت الإرهابيين في سوريا وسارت في المخطط نفسه الذي أرادته إسرائيل".
وكان مصدر إعلامي أكد في وقت سابق لوكالة "سانا" أن لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة "حماس"، مشيرا إلى أن كل ما يتم تداوله من أنباء "لم ولن يغير موقف سوريا من هؤلاء الذين لفظهم الشعب السوري منذ بداية الحرب ولا يزال".
وقال المصدر إن موقف سوريا من هذا الموضوع مبدئي بني في السابق على أن "حماس حركة مقاومة ضد إسرائيل"، إلا أنه تبين لاحقا أن "الدم الإخواني هو الغالب لدى هذه الحركة عندما دعمت الإرهابيين في سوريا وسارت في المخطط نفسه الذي أرادته إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة السورية تعيد كلاما قديما للأسد 'يثير ضجة' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.