حدث أمني 'استثنائي' قبالة سواحل حيفا

أفادت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الأحد، عن وقوع حدث أمني "استثنائي" منذ ساعات قبالة سواحل مدينة حيفا، مؤكدة أن الرقابة الإسرائيلية تفرض حظرا على نشر التفاصيل.

وفي هذا الإطار، قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن "حريقا اندلع في سفينة مدنية بالقرب من حيفا"، مشيرة إلى أنها "سفينة شحن أبحرت من ميناء مرسين في تركيا وتنتظر دخول ميناء حيفا".



من جهته، ذكر موقع "والا" العبري ان أفراد سفينة شحن قبالة حيفا سجنوا البحارة وهددوا بإشعال النار بالسفينة وسلاح البحرية الإسرائيلي استولى على السفينة ويقتادها للميناء.