حريق كبير ونزوح للاهالي في قرى غرب الموصل.. صور

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "حريقا كبيرا أندلع، في ساعة متقدمة من ليلة امس، في مساحات زراعية واسعة في قرى غرب الموصل"، مشيرا الى "نزوح الأهالي من قرى أم الخباري وخازوكة والساير بسبب وصول السنة اللهب إلى منازلهم".

واوضح المصدر، أن "الحريق نشب بداية في المحاصيل الزراعية ثم إمتد إلى الدور السكنية في القرى المذكورة، دون تسجيل إصابات لأن الأهالي نزحوا فوراً من منازلهم".

