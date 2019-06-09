شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح الآلاف من فنزويلا إلى كولومبيا بعد فتح الحدود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (كراكاس) عبر آلاف الفنزويليين إلى كولومبيا طلبًا للمؤن الغذائية والأدوية غداة قرار الرئيس نيكولاس مادورو، بإعادة فتح جزء من المعابر الحدودية في غرب البلاد، اليوم (الأحد). وكان مادورو وجه أمس، بإعادة فتح المعابر الحدودية مع كولومبيا في ولاية تاشيرا الواقعة غرب البلاد، التي تتكدّس على مقربة منها أطنان من المساعدات الإنسانية التي أرسلها المجتمع الدولي إلى بلاده، وترفض الحكومة إدخالها. وبحسب الأمم المتحدة، غادر أكثر من 3 ملايين فنزويلي بلدهم هربًا من الأزمة الاقتصادية الأسوأ بتاريخ فنزويلا، حيث استقبلت كولومبيا 1.3 مليون مهاجر فنزويلي، وطلبت مساعدة دولية لمواجهة هذا التدفق البشري.



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