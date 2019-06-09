توجّه وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، إلى قوى الأمن الداخلي في ذكرى تأسيسها الـ158، قائلًا: "ننحني إجلالًا أمام تضحياتكم ونترحّم على شهدائكم الأبرار. رسالتكم تجلّت بأبهى صورها في الحادث الإرهابي الّذي تعرّضت له مدينتنا الحبيبة طرابلس ليلة العيد".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "أنتم أهلنا وحماة ديارنا وحماة أولادنا، ومصدر فخرنا واعتزازنا. نشدّ على أياديكم وكلّ عيد وأنتم بخير".
كانت هذه تفاصيل خبر أفيوني بعيد قوى الأمن: ننحني إجلالا أمام تضحياتكم وأنتم أهلنا ومصدر فخرنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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