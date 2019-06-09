أفيوني بعيد قوى الأمن: ننحني إجلالا أمام تضحياتكم وأنتم أهلنا ومصدر فخرنا

توجّه وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، إلى ​قوى الأمن الداخلي​ في ذكرى تأسيسها الـ158، قائلًا: "ننحني إجلالًا أمام تضحياتكم ونترحّم على شهدائكم الأبرار. رسالتكم تجلّت بأبهى صورها في الحادث الإرهابي الّذي تعرّضت له مدينتنا الحبيبة ​طرابلس​ ليلة العيد".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "أنتم أهلنا وحماة ديارنا وحماة أولادنا، ومصدر فخرنا واعتزازنا. نشدّ على أياديكم وكلّ عيد وأنتم بخير".