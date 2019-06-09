وزير البيئة إفتتح حملة تنظيف الشاطئ اللبناني من صور

افتتح وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ الحملة الوطنية لتنظيف الشاطئ ال​لبنان​ي، من ​شاطئ صور​، بمشاركة عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​عناية عز الدين​. وفي تصريح له راى جريصاتي أن "اليوم هو عرس وطني ونزلنا مع المواطنين الى شاطئ صور، الذي صنفته ناشيونال جيوغرافيك من اجمل 5 شواطئ في ​الشرق الأوسط​، وهذه هدية من صور الى كل لبنان ومن شأن هذا التصنيف ان يستقطب السياح"، آملا أن "يتحول كل ​الشاطئ اللبناني​ الى محمية، وان يتوقف ​التلوث​".

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