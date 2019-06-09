المطران نفاع: البطريرك صفير قاد سفينة الكنيسة المارونية في أحلك الظروف

ترأس النائب البطريركي على جبة بشري المطران جوزيف نفاع قداسا لراحة نفس المثلث الرحمة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير في ​كنيسة السيدة​ في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان.

وفي عظته اشار نفاع الى ان "صفير قاد سفينة ​الكنيسة المارونية​ وسفينة ​لبنان​ في أحلك الظروف، يومها، فقد الجميع إيمانهم بهذا البلد وبإمكانية استمراره، وترقب الجميع لحظة سقوط ​بكركي​ وانهيار عقدها على رؤوس من فيها. ولكن بقي البطريرك الممسوح بميرون القداسة واقفا متكئا على عصا ​مار مارون​ الناسك، متزنرا بتاريخ الكنيسة المارونية المر، المجبول بالتضحيات وبدماء الشهداء وصلوات النساك ودعاء الأمهات وعرق الآباء، يفتون الصخر ليستخرجوا من جلموده رغيف خبز يقيتون به أبناءهم".

وتوجه نفاع الى صفير قائلا:"نعدك سيدي أننا جميعا على مثالك ​سائرون​ بإيماننا بلبنان، أرض القداسة وبلد الرسالة".