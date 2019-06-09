ترأس النائب البطريركي على جبة بشري المطران جوزيف نفاع قداسا لراحة نفس المثلث الرحمة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير في كنيسة السيدة في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان.
وفي عظته اشار نفاع الى ان "صفير قاد سفينة الكنيسة المارونية وسفينة لبنان في أحلك الظروف، يومها، فقد الجميع إيمانهم بهذا البلد وبإمكانية استمراره، وترقب الجميع لحظة سقوط بكركي وانهيار عقدها على رؤوس من فيها. ولكن بقي البطريرك الممسوح بميرون القداسة واقفا متكئا على عصا مار مارون الناسك، متزنرا بتاريخ الكنيسة المارونية المر، المجبول بالتضحيات وبدماء الشهداء وصلوات النساك ودعاء الأمهات وعرق الآباء، يفتون الصخر ليستخرجوا من جلموده رغيف خبز يقيتون به أبناءهم".
وتوجه نفاع الى صفير قائلا:"نعدك سيدي أننا جميعا على مثالك سائرون بإيماننا بلبنان، أرض القداسة وبلد الرسالة".
كانت هذه تفاصيل خبر المطران نفاع: البطريرك صفير قاد سفينة الكنيسة المارونية في أحلك الظروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.