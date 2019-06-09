وزيرة الداخلية واللواء عثمان افتتحا حملة التبرّع بالدم

افتتحت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ والمدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ حملة التبرّع بالدم بعد الاحتفال بالذكرى الـ 158 لتأسيس قوى الأمن في باحة ثكنة ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​.

وكانت الحسن قد اشارت في كلمة لها خلال الاحتفال في الذكرى الـ 158 لتأسيس المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى انه "كان يفترّض أن نطفىء اليوم 158 شمعة احتفالاً بعيد قوى الأمن الداخلي لكنّنا بدلاً من ذلك، نضيء شمعتين إجلالاً لشهيدين غاليين قدمتهما هذه المؤسسة قبل أيام في ​طرابلس​".

من جهته لفت عثمان إلى أنّ "158 عامًأ مضى من عمر قوى الأمن الداخلي، ولا تزال العنوان الأبرز لحفظ الأمن وإحقاق الحقّ. هذه المؤسسة لم تبخل بتقديم أغلى ما لديها في سبيل حماية الاستقرار و​مكافحة الإرهاب​".