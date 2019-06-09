اشارت وزيرة الداخلية ريا الحسن في كلمة لها خلال الاحتفال في الذكرى الـ 158 لتأسيس المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى انه "كان يفترّض أن نطفىء اليوم 158 شمعة احتفالاً بعيد قوى الأمن الداخلي لكنّنا بدلاً من ذلك، نضيء شمعتين إجلالاً لشهيدين غاليين قدمتهما هذه المؤسسة قبل أيام في طرابلس".
ورات الحسن أن "أحد خريجي مدرسة التطرف والحقد والإرهاب شاء أن يحرم الطرابلسيين واللبنانيين جميعاً فرحة عيد الفطر فنفذ جريمة بشعة امتزجت فيها دماء قوى الأمن الداخلي بدماء الجيش"، مؤكدة ان "ما حصل في طرابلس هو من صنع فلول الارهاب الذي نجح لبنان في مواجهته"، مضيفة:"ذوي البزات الرمادية أثبتوا أن قوى الأمن الداخلي ليست رمادية في سهرها على أمن الوطن والمواطنين بل هي متطرفة في القضاء على الإرهاب الأسود"، مشددة على ان "المجتمع اللبناني بكل مكوناته يلفظ ظاهرة الارهاب".
وأكدت الحسن على "المضي في الإصلاحات وعملية التطوير في قوى الأمن الداخلي ولن آلو جهداً لدعم تطبيق استراتيجية 2018 -2022 والتي من خلالها سنحقّق نقلة نوعية لهذه المؤسسة من أبرز وجوهها أنسنة عملها".
كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: ما حصل بطرابلس هو من صنع فلول الارهاب الذي نجح لبنان بمواجهته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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