الحسن: ما حصل بطرابلس هو من صنع فلول الارهاب الذي نجح لبنان بمواجهته

اشارت وزيرة الداخلية ريا الحسن في كلمة لها خلال الاحتفال في الذكرى الـ 158 لتأسيس المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ إلى انه "كان يفترّض أن نطفىء اليوم 158 شمعة احتفالاً بعيد قوى الأمن الداخلي لكنّنا بدلاً من ذلك، نضيء شمعتين إجلالاً لشهيدين غاليين قدمتهما هذه المؤسسة قبل أيام في ​طرابلس​".

ورات الحسن أن "أحد خريجي مدرسة التطرف والحقد والإرهاب شاء أن يحرم الطرابلسيين وال​لبنان​يين جميعاً فرحة ​عيد الفطر​ فنفذ جريمة بشعة امتزجت فيها دماء قوى الأمن الداخلي بدماء ​الجيش​"، مؤكدة ان "ما حصل في طرابلس هو من صنع فلول ​الارهاب​ الذي نجح لبنان في مواجهته"، مضيفة:"ذوي البزات الرمادية أثبتوا أن قوى الأمن الداخلي ليست رمادية في سهرها على أمن الوطن والمواطنين بل هي متطرفة في ​القضاء​ على الإرهاب الأسود"، مشددة على ان "​المجتمع اللبناني​ بكل مكوناته يلفظ ظاهرة الارهاب".

وأكدت الحسن على "المضي في الإصلاحات وعملية التطوير في قوى الأمن الداخلي ولن آلو جهداً لدعم تطبيق استراتيجية 2018 -2022 والتي من خلالها سنحقّق نقلة نوعية لهذه المؤسسة من أبرز وجوهها أنسنة عملها".