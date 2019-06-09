أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "انتهاء مهلة الستين يوما دون نتائج يعني إجراءات نووية جديدة في إطار الاتفاق النووي"، معتبرا ان "مهلة الستين يوما غير مطروحة للنقاش وطبيعة مواقفنا القادمة مرتبطة بسلوك الأوروبيين".
وفي تصريح له رأى ظريف أن "بعض الدول الأوروبية تتحدث عن حقوق الإنسان بينما تصدر كافة أنواع الأسلحة للسعودية التي ترتكب المجازر في اليمن"، لافتا الى ان "الدول الاوروبية ليست في موقع يؤهلها لتوجيه انتقادات لنا خارج إطار الاتفاق النووي".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: انتهاء مهلة الستين يوما دون نتائج يعني إجراءات نووية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.