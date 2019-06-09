وسائل إعلام اسرائيلية: الجيش الاسرائيلي يتعامل مع حدث أمني في بحر حيفا 

اشارت وسائل إعلام اسرائيلية إلى أن "سلاح البحرية وسلاح الجو في ​الجيش الاسرائيلي​ يتعاملان مع حدث أمني خطير في بحر حيفا منذ ساعات الفجر الأولى"، لافتة الى ان "هناك أنباء عن ​اندلاع حريق​ على متن ​سفينة​ مدنية أبحرت من ​تركيا​ على بُعد بضعة كيلومترات غرب حيفا".

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