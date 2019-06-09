أربعة قتلى في تبادل إطلاق نار بين أنصار حزبين متنافسين في الهند

قُتل ثلاثة من مؤيدي "حزب الشعب ​الهند​ي" (​بهاراتيا جاناتا​) اليميني الحاكم في الهند، وأحد أنصار حزب محلي، في تبادل ل​إطلاق النار​ في ولاية البنغال الغربي.

وكان قد جرح 18 شخصًا آخرين على الأقل في المواجهات الّتي اندلعت أمس السبت في الولاية الواقعة في شرق الهند، وتشهد توتّرًا منذ أن أطلق حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العام الماضي حملته للانتخابات التشريعية الأخيرة.