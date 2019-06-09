أفراد سفينة شحن قبالة حيفا سجنوا البحارة والجيش الاسرائيلي استولى على السفينة

افاد موقع "والا" العبري بأن "أفراد سفينة شحن قبالة حيفا سجنوا البحارة وهددوا بإشعال النار ب​السفينة​"، مشيرا الى ان "سلاح البحرية الإسرائيلي استولى على السفينة واقتادها للميناء".

وفي وقت سابق اشارت وسائل إعلام اسرائيلية إلى أن "سلاح البحرية وسلاح الجو في الجيش الاسرائيلي يتعاملان مع حدث أمني خطير في بحر حيفا منذ ساعات الفجر الأولى"، لافتة الى ان "هناك أنباء عن اندلاع حريق على متن سفينة مدنية أبحرت من تركيا على بُعد بضعة كيلومترات غرب حيفا".