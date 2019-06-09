أوكرانيا تحتجز 5 طائرات تابعة للطيران الروسي

فرضت إحدى محاكم مدينة كييف حجزًا على خمس طائرات من طراز «أنطونوف- 124» تابعة لشركة الطيران الروسية «فولجا- دنيبر».
وأرجعت المحكمة- وفق قناة «روسيا اليوم»- الاحتجاز إلى تنفيذ شركة الطيران الروسية صيانة فنية للطائرات دون الرجوع إلى شركة «أنطونوف» الأوكرانية، وحظرت المحكمة على الشركة الروسية استخدام واستثمار هذه الطائرات.
وأوضحت «روسيا اليوم» أن القرار القضائي جاء في إطار القضية الجنائية المتعلقة بانتهاك قواعد الطيران (المادة 281 من قانون العقوبات الجنائية الأوكراني).
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