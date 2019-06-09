ساري يرد على إمكانية تدريب يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري بات قريبا من تدريب فريق يوفنتوس الإيطالي خلفا لماسيمليانو أليغري الذي رحل عقب نهاية الموسم الماضي.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ساري تواجد في أحد المطاعم القريبة من مسقط رأسه بإقليم توسكانا، عقب نهاية موسم فريقه بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي، نهاية شهر أيار/مايو الماضي.

وقال الموقع "سأل أحد محبي يوفنتوس، ساري، هل ستتولى تدريب البيانكونيري؟ فرد إذا سمح لي تشيلسي بالمغادرة، لا أستطيع التحدث الآن، دعونا ننتظر ليوم الإثنين".

وكانت تقارير صحفية أشارت، إلى أن ساري قام بجمع متعلقاته من منزله في لندن، فيما ينتظر المدرب إنهاء المفاوضات مع إدارة البلوز، على إنهاء عقده مع النادي، من أجل الرحيل إلى تورينو للتعاقد مع يوفنتوس.