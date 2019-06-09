باريس سان جيرمان يكشف مدة غياب نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حدد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مدة غياب نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، بعد إصابته في مباراة منتخب بلاده أمام قطر، ليتأكد غيابه عن كوبا أميركا.

وبحسب البيان الذي أصدره النادي الفرنسي، فإن نيمار سيغيب لمدة 4 أسابيع.

وعاد نيمار سريعًا إلى باريس وخضع لفحص طبي من قبل الطاقم الطبي لسان جيرمان في نهاية هذا الأسبوع.

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وجاء بيان سان جيرمان كالتالي "يوم السبت 8 حزيران/يونيو، قام الدكتور لوران أومونت، طبيب الفريق، وعضو المجلس الطبي بالنادي، جيرارد سايلانت، بتقييم إصابة نيمار جونيور في مباراة قطر الودية استعدادًا لكوبا أميركا".

وتابع "قام الطبيبان بتشخيص الإصابة بالتواء في الرباط الجانبي للكاحل الأيمن دون وجود حاجة لإجراء جراحة".

واستبعد الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بقيادة تيتي، نيمار من قائمة الفريق لبطولة كوبا أميركا، بعدما تأكد من عدم قدرته على اللحاق بالبطولة، بسبب إصابة في الكاحل.