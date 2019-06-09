القدس - بواسطة محمد عز العرب - حدد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مدة غياب نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، بعد إصابته في مباراة منتخب بلاده أمام قطر، ليتأكد غيابه عن كوبا أميركا.
وبحسب البيان الذي أصدره النادي الفرنسي، فإن نيمار سيغيب لمدة 4 أسابيع.
وعاد نيمار سريعًا إلى باريس وخضع لفحص طبي من قبل الطاقم الطبي لسان جيرمان في نهاية هذا الأسبوع.
وجاء بيان سان جيرمان كالتالي "يوم السبت 8 حزيران/يونيو، قام الدكتور لوران أومونت، طبيب الفريق، وعضو المجلس الطبي بالنادي، جيرارد سايلانت، بتقييم إصابة نيمار جونيور في مباراة قطر الودية استعدادًا لكوبا أميركا".
وتابع "قام الطبيبان بتشخيص الإصابة بالتواء في الرباط الجانبي للكاحل الأيمن دون وجود حاجة لإجراء جراحة".
واستبعد الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بقيادة تيتي، نيمار من قائمة الفريق لبطولة كوبا أميركا، بعدما تأكد من عدم قدرته على اللحاق بالبطولة، بسبب إصابة في الكاحل.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يكشف مدة غياب نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.