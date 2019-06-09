اندلاع النيران في سفينة تركية قبالة ميناء حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتادت البحريّة الإسرائيليّة، صباح اليوم، الأحد، سفينة تجاريّة انطلقت من تركيا إلى ميناء حيفا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيليّة إن خلفيّة الحادث جنائيّة، وإن على متن السفينة مشتبهين اثنين، لم يتضّح إن كانا إسرائيليين أو تركيين، ادّعت الشرطة الإسرائيليّة في بيان لها أنهما بدآ بتحطيم بعض الموجودات على متن السفينة، وقاما لاحقًا بحرق الملح، ثم التهديد بحرق بالسفينة، وقاما بحرقها فعلًا.

ولم تحدد الشرطة الإسرائيليّة إن كانت السفينة خاصّة أو تجارية عاديّة، أو إن كان على متنها راكبون آخرون غير المشتبهين، وإن كانت قادمة إلى البلاد، واكتفت بالقول إنها "انطلقت من تركيا".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيليّة، فإن الرقابة العسكريّة تفرض حظرًا على نشر بعض تفاصيل العمليّة.