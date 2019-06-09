الصين "تُهدد" عمالقة التكنولوجيا بالعقوبات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وسائل إعلام أميركية مساء أمس السبت، إن الحكومة الصينية "هددت" شركات تكنولوجية كبرى، باحتمال فرض قيود جدية على عملهما في الصين في حال خضوعها لمطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بوقف تعاملاتها مع الشركات الصينية.

وذكرت أن الصين استدعت مؤخرا عشرات المسؤولين في شركات كبرى للتكنولوجيا لتحذيرهم من عواقب وقف مبيعات تقنياتهم، ردا على التصعيد الأميركي في الحرب التجارية بينهما.

وأعلنت واشنطن منتصف أيار/ مايو في أوج نزاع تجاري مع بكين، عزمها على إدراج المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات "هواوي" على لائحة الشركات المشبوهة التي يحظر بيعها تكنولوجيا.

ويهدد هذا الإجراء الذي يتخذ باسم "الأمن القومي" خوفا من أن تستخدم بكين تقنيات أميركية للتجسس، ببقاء المجموعة الصينية التي تحتاج إلى مكونات وبرامج أميركية الصنع لمنتجاتها.

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وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحكومة الصينية استدعت خلال الأسبوع الجاري رؤساء مجموعات عديدة بينها الأميركيتين "ديل" و"مايكروسوفت" والكورية الجنوبية "سامسونغ" لتحذيرهم من أن أي تقليص لنشاطاتها في الصين يمكن أن يؤدي إلى إجراءات انتقامية.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الصينية ذكرت الشركات الأميركية بأن قرار إدارة ترامب منع تقاسم التكنولوجيا بين شركات أميركية وصينية "أدى إلى اضطراب الشبكة العالمية للإمداد"، مؤكدة أن "الشركات التي تطبق هذه السياسة يمكن أن تواجه عواقب".

وكانت شركة "فيسبوك" أعلنت الجمعة أنها ستحرم "هواوي" الصينية من تطبيقاتها الرائجة في مجال التواصل الاجتماعي. وأفادت الشركة العملاقة للتواصل الاجتماعي أنها اتّخذت الخطوة بعدما أمر الرئيس الأميركي بمنع تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى "هواوي".