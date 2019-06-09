الحوثيون يستهدفون جازان السعودية بطائرات مسيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنّ الحوثيّون، اليوم، الأحد، عدّة هجمات بطائرات مسيّرة على مطار جازان السعوديّ، قرب الحدود مع اليمن، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

ونقلت القناة عن مصدر "بسلاح الجو المسيّر" أن الهجمات الجوية على المطار "استهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في العدوان على اليمن".

وتزايدت في الفترة الأخيرة هجمات الحوثيين باستخدام الطائرات، إذ طالت عدّة مواقع، أبرزها جازان بالإضافة إلى قصف خطّ إستراتيجي لنقل النفط قرب الرّياض، في أيّار/ مايو الماضي، كما استهدف الحوثيّون، العام الماضي، مطار أبو ظبي.

وعلى ضوء هذه الهجمات، عقدت السعودية في نهاية أيّار الماضي، ثلاث قمم خليجية وعربية وإسلاميّة، أسفرت عن بيانات شديدة اللهجة تدين "العدوانيّة الإيرانيّة" تجاه الرّياض.

وأكد البيانات الختاميّة للقمم، أيضًا، "تضامن وتكاتف الدول العربية بوجه التدخلات الإيرانية، وإدانة العمليات الحوثية ضد السعودية"، قبل أن تعترض العراق وقطر على مضمون البيانات.

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وأدان، أيضًا، "إطلاق الصواريخ البالستية إيرانية الصنع من اليمن على السعودية، و"احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)".

وتقود السعودية والإمارات منذ العام 2015 عدوانًا مستمرًا على اليمن أسفر عن سقوط عشرات آلاف الضحايا، بدءًا بحجّة استعادة شرعيّة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بعد انقلاب الحوثيين، وسيطرتهم على صنعاء وعدن، دون أن تتمكن القوات السعودية والإماراتيّة من تحرير صنعاء.

وفي مقابل عصيّ صنعاء على السعودية والإمارات، سيطرت الأخيرة على مناطق شاسعة جنوبيّ البلاد بالإضافة إلى العاصمة المؤقتة عدن وجزيرة سقطرى، التي لم تكن خاضعة للحوثيين أساسًا.

ويتهم يمنيون الإمارات بأنها تشرف على تنفيذ اغتيالات واسعة في المناطق التي تسيطر عليها جنوبيّ البلاد، استهدف أساسًا رجال دين ومعارضين يمنيين.