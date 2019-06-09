رونالدو يوقف حافلة البرتغال ليلبي طلب طفل مريض بالسرطان

2019-06-09 | 08:39
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اوقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حافلة منتخب بلاده من اجل تلبية طلب طفل صغير مريض بسرطان الدم.
وبعد انتهاء التدريبات وتوجه المنتخب البرتغالي الى الحافلة، تواجد الكثير من المعجبين خارج ملعب دو بيسا في البرتغال، من بينهم الطفل إدواردو موريرا، الذي بلغ من العمر 11 عاماً، وبين يديه لوحة إعلانية كتب عليها: "كريستيانو، أعطني عناق".
رونالدو، الذي استقل الحافلة بالفعل، رآه ودعا السائق للتوقف وعدم المغادرة، فتح الباب وسمح لإدواردو الصغير بدخول السيارة، للترحيب به، ثم عانقه والتقط صورة مع معجبه الصغير.
وسيواجه المنتخب البرتغالي نظيره الهولندي في نهائي دوري الامم الاوروبية، مساء اليوم الاحد.
رونالدو، الذي استقل الحافلة بالفعل، رآه ودعا السائق للتوقف وعدم المغادرة، فتح الباب وسمح لإدواردو الصغير بدخول السيارة، للترحيب به، ثم عانقه والتقط صورة مع معجبه الصغير.
وسيواجه المنتخب البرتغالي نظيره الهولندي في نهائي دوري الامم الاوروبية، مساء اليوم الاحد.
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