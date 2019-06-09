بالصور.. تعرض كوادر امانة بغداد الى اعتداء

وقالت الامانة في بيان تلقت السومرية ينوز، نسخة منه ان "كوادرنا في قاطع بلدية الرشيد تعرضت لاعتداء من قبل المتجاوزين اثناء قيام الدائرة بحملة ليلية لازالة التجاوزات عن شارع بغداد بابل بالاضافة الى تعرض احدى الاليات لإطلاق نار ما تطلب نقل الموظف المصاب الى المستشفى لتلقي العناية الطبية".واضافت انه "تم تسيير الجناة الى الجهات المختصة مع الاستمرار بالحملة التي تضمنت ازالة الكثير من التجاوزات المتمثلة بالاكشاك والسقائف وعربات الخضار والفواكه وغيرها من التجاوزات".

يذكر ان امانة بغداد تواصل عمليات ازالة التجاوزات الحاصلة في مناطق العاصمة، الا ان كوادرها يتعرضون الى اعتداءات متكررة.