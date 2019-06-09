فنزويلا تغلق قنصلياتها بـ3 مدن كندية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فنزويلا، السبت، إغلاق قنصلياتها في مدن فانكوفر وتورونتو ومونتريال وتحصر نشاطاتها الدبلوماسية في سفارتها في أوتاوا، ردا على إغلاق كندا سفارتها في كراكاس مؤقتا.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيان، إن قرار كندا "إغلاق سفارتها في كراكاس مؤقتا ليس مجرد قضية إدارية، بل هو قرار سياسي يدل على العداء المستمر لهذه الحكومة حيال فنزويلا".

وكانت كندا قد أعلنت قبل أسبوع قرارها إغلاق سفارتها في فنزويلا موقتا مشيرة إلى رفض الرئيس نيكولاس مادورو اعتماد دبلوماسيين ينتقدون حكومته.

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وكندا من أولى الدول التي اعترفت، بالتشاور مع الولايات المتحدة، برئيس الجمعية الوطنية المعارض خوان جوايدو، رئيسا بالوكالة.

واعترف أكثر من 50 بلدا بجوايدو رئيسا بالوكالة بينما تقول المعارضة إن الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في مايو/أيار 2018 وسمحت ببقاء مادورو في السلطة مزورة.



