الان تتابع برايان هوك: صواريخ إيران «فوتوشوب» والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، برايان هوك، أن النظام الإيراني يمارس فبركة إعلامية لخلق انطباع زائف عن قدراته العسكرية.
وقال هوك، في مقطع فيديو نشره حساب “فريق التواصل” التابع للخارجية الأمريكية على تويتر، إن طهران قامت بتحرير صور على “فوتوشوب” لإظهار تزايد قوتها وقدرتها الصاروخية، والإدعاء بصناعة طائرات مقاتلة جديدة من خلال نشر صور مُحرّفة لطائرات قديمة.
وفي تغريدة سابقة، قال الممثل الخاص بشأن إيران: “لابد أن النظام لا يعتقد أن شعبه أذكى من أن ينخدع بهذه الإدعاءات السخيفة”.
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