رئيس أريتريا يلتقي السيسي في القاهرة

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس أريتريا أسايس أفورقي مباحثات ثنائية السبت في القاهرة تناولت خطط تنمية مشتركة بين البلدين وأمن المنطقة، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وقال البيان "استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بقصر الاتحادية الرئيس أسايس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر".

وأكد السيسي، وفقاً للبيان، أهمية تذليل العقبات بين الجانبين في ما يتعلق بمشاريع التنمية "لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية".

كذلك اتفق الرئيسان "على الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف بينهما إزاء كافة تلك التطورات، خاصة في ما يتعلق بملفات القرن الأفريقي والسودان والصومال ومياه النيل وأمن البحر الأحمر".