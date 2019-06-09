رؤية منسجمة بين فرنسا والمغرب تجاه الأوضاع في ليبيا

بحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أمس السبت مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الأوضاع في ليبيا وافريقيا جنوب الصحراء ومنطقة البحر المتوسط.

وقال بوريطة في مؤتمر صحفي مشترك مع لودريان الذي يزور الرباط "يوجد انسجام في الرؤية والتقاء في الأهداف إزاء هذه الأوضاع بين البلدين".

وأكد دعم المغرب لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعقد قمة ضفتي المتوسط المقررة أواخر الشهر الجاري في فرنسا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول البحر المتوسط وتعزيز الأمن والاستقرار في تلك المنطقة.

ومن جانبه أكد لودريان عزم فرنسا والمغرب على العمل معاً لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا وأفريقا جنوب الصحراء والبحر المتوسط لافتاً إلى أن قمة ضفتي المتوسط تعد فرصة مهمة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والتنموية في تلك المنطقة.