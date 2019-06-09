فرانك ماكينزى: الحشود العسكرية أجبرت إيران على التراجع وإعادة حساباتها

قال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزى، إن الحشود العسكرية الأمريكية الأخيرة في المنطقة "أجبرت إيران على التراجع".

وأضاف ماكينزى في تصريح أوردته شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية "إن إيران اختارت التراجع وإعادة حساباتها من جديد بعد قيامها باتخاذ الاستعدادات اللازمة لشن هجوم - فيما يبدو - على القوات الأمريكية في منطقة الخليج". وتابع: من السابق لآوانه القول بأن التهديد الإيراني قد انتهى، وأشعر بالقلق إزاء احتمال قيام إيران بالعدوان.

ورفض ماكينزى استبعاد إمكانيه طلب إرسال قوات أمريكية إضافية من أجل تعزيز دفاعاتها العسكرية ضد الصواريخ والأسلحة الإيرانية الأخرى. وقال "لا أعتقد أن التهديد الإيراني تلاشى، فهو تهديد حقيقي. والولايات المتحدة أظهرت قدرا كافيا من القوة اللازمة للردع، دون استفزازها عدوها القديم، إيران، ونحن على ثقة في جدوى الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن".