قناة ألمانية تنشر تقريرًا استقصائيًا جديدًا عن استغلال قطر العمالة النيبالية

نشرت قناة "WDR1" الألمانية، تقريرًا استقصائيًا جديدًا عن استغلال قطر العمالة النيبالية المحاصرة في إنشاء ملاعب كرة القدم التي تستضيف كأس العالم 2022.

وأعدّ التقرير مجموعة من الصحفيين التابعين للقناة حيث كشف استغلال العمالة النيبالية التي تعمل على إنشاء ملاعب كرة القدم لتصفيات كأس العالم القادمة 2022 في قطر.

و الجدير بالذكر أن الصحفيين التابعين للقناة تمكّنوا من جمع معلوماتهم بشكل سري والسبب أن ما توصلوا إليه من حقائق سيزعج الحكومة القطرية بكل تأكيد.

وشرح الصحفيون رحلة عمل التقرير والتي جاءت كالتالي:

• 2 مليون عامل أجنبي يقومون ببناء ملاعب كرة القدم تحضيرًا لكأس العالم القادم في قطر.

• قرّر فريق عمل القناة زيارة سوق العطية الشعبي الذي يبعد 20 دقيقة عن العاصمة الدوحة، حيث تتواجد العمالة الوافدة من نيبال والهند وبنجلاديش.

• في كل مرة كان الصحفيون يوجهون أسئلتهم للعمالة الوافدة حول أحوالهم المعيشية وكانت الإجابة مشتركة، تأخر في الرواتب، ووضع سكني مزري، وسحب جوازات السفر.

• العديد من العمّال يشعرون بالخوف من مرؤوسيهم في العمل، لذا طالبوا بإخفاء هوياتهم أثناء التصوير.

• في نهاية المطاف وافق اثنان من العمالة النيبالية على الحوار معنا عن كل شيء وذهبنا معهما إلى مكان مناسب لإجراء الحوار.

• أحدهما قال، "نحن هنا أشبه بالمساجين وغذاؤنا هو الماء والخبز فقط، بل لا يمكننا حتى إجراء المكالمات مع عائلاتنا. والأحوال تسوء مع مرور الوقت، الآن لا أستطيع التحمّل وكل ما أريده هو العودة إلى الديار.

• العامل الآخر أوضح قائلا: "لقد طالبنا بالحصول على مرتباتنا أكثر من مرة ولكن لم نحصل على شيء ثم ذهبنا إلى مصلحة شئون العمّال ولكن دون جدوى.

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• من أجل التأكد من صحة تلك المعلومات ذهبنا معهما إلى زملائهم الآخرين للاطلاع على أحوالهم.

• عندما يقوم الصحفيون الأجانب بتقديم طلب رسمي لمقابلة العمالة تقوم السلطات بالذهاب بهم إلى أحد

المجمعات النظيفة التي يتم فيها تلقين العمالة المعلومات الإيجابية عن أوضاعهم.

• الحقيقة هي عكس ذلك، فعندما ذهبنا إلى المجمع السكني للعاملين النيبالييّن، شاهدنا المراحيض المفتوحة التي تفوح منها رائحة البول بشكل مقزز إضافة إلى سُرر متناثرة تحت حرارة الشمس، ناهيك عن القمامة المنتشرة في كل مكان.

• في غرفة أحد العاملين الصغيرة ينام 8 أشخاص فوق بعضهم البعض.

• اجتمع جميع العمال الساكنين في الغرفة بشكل سرّي وأوضحوا مشاكلهم وأكدوا لنا أنهم لم يحصلوا على مرتباتهم منذ أشهر.

• أوضح العمّال بأنه تم سحب جوازات سفرهم من قبل الشركة المسئولة تحت اسم "Design".

• تم التواصل مع الشركة والسلطات القطرية المسئولة، ولكن لم نتلق أية ردود.

• أحد العاملين قال: "بعض الأحيان أقول لنفسي، أليس الموت أفضل بكثير من هذه الحياة؟ فعائلتي في نيبال تعاني ولم أتمكن من إرسال المال إليهم منذ 8 شهور". هذه المعلومات أكدتها زوجة ذلك العامل عندما قام الفريق بزيارتها في نيبال.

• السلطات النيبالية أوضحت بأن 1426 عاملا نيباليا لقوا حتفهم في قطر في الفترة ما بين العام 2009 وحتى 2019. من بينهم 522 عاملا ماتوا بسبب الجلطة القلبية المفاجئة.

• Nagindar Yadav هو من بين الناجين من قطر، والذي أوضح بأنه شاهد العديد من العمالة الذين لقوا حتفهم أمام عينه بسبب الأوضاع السيئة هناك. وأن مجموعة أخرى تلقت الضرب في مكاتب الشركة الراعية "Tawasol"، حيث لم يُسمح لها بالبقاء في الغرفة في حال المرض، بل يجب الخروج تحت درجات الصيف الحارقة.