قرقاش بمناسبة مرور عامين على المقاطعة: قطر عمقت أزمتها

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إنه مع حلول الذكرى الثانية لمقاطعة قطر من الواضح أن الدوحة لم تتمكن من فك أزمتها بل عمقتها نتيجة لسياسة سلبية بحثت عن المواجهات.

وأكد في تغريدات على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، الجمعة، أن توجه قطر تنقصه الحكمة، مشيراً إلى أن تداعياته جاءت سلبية عليها.

وأضاف "دور الدوحة الفاعل تضرر نتيجة للمقاطعة وحلت المظلومية محله".

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وتابع في تغريدة أخرى"ولعل السيادة التي طالما تشدقت بها الدوحة كانت الضحية الأكبر خلال العامين، فأصبحت قطر مرتهنة في قرارها السياسي لمجموعة من الاعتبارات الأمنية والاقتصادية، وأصبح ترددها شعار مرحلة انقطاعها عن محيطها، الأزمة كشفت ضعف الدوحة مقارنة بين واقعها وطموحها".

وأوضح قرقاش، أنه كما تبين من القمة الخليجية الأخيرة فلا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية ودون مراجعة صريحة للسياسات التي قادها الشيخ حمد بن خليفة.

وزاد "العقل والمنطق يفرض على الشيخ تميم مراجعة صريحة وتبني توجه جديد ينهي أزمة بلاده ويعيدها إلى محيطها الخليجي والعربي".