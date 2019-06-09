مركز أبحاث أمريكي: الرئيس دونالد ترامب يضيع وقته بقبوله الحوار مع إيران

رأى مركز أبحاث أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يضيع وقته بقبوله الحوار مع إيران بدعوى ان طهران لن تغير سلوكها العدواني والتوسعي ما لم يتغير النظام.

وأشار ”مجلس السياسة الخارجية“ في تقرير نشره يوم الجمعة الى ان جميع الادارات الاميركية السابقة لم تستطع تغيير سلوك النظام الإيراني رغم قيامها بالتفاوض معه معتبرا أن إعلان واشنطن استعدادها للتحدث مع طهران دون شروط يمثل ”تغييرا جوهريا وكاملا في سياسة الادارة الامريكية الحالية تجاه إيران.“

وقال التقرير:“إن إعلان واشنطن الاخير للتحاور مع ايران يثير التساؤل مرة اخرى وهو سؤال راود جميع الادارات السابقة: هل يمكن ان تغير ايران سلوكها دون تغير النظام.“

واضاف:“نحن الامريكيون نعتقد ذلك او نريد ان نفكر هكذا، لكن جميع المؤشرات والدلائل على مدى اربعة عقود ماضية تشير الى عكس ذلك، لهذا السبب يبدو ان الرئيس ترامب يضيع وقته في جهود غير مثمرة لتحسين سلوك ايران.“

Advertisements

ولفت التقرير إلى أن إدارتا الرئيسين السابقين جورج بوش وباراك اوباما فشلتا في اقناع ايران بتغيير سياساتها العدائية ودعم ”الارهاب“ ومحاولاتها لزعزعة الاستقرار في دول الخليج العربية وتهديد الولايات المتحدة وخططها لتوسيع ترسانتها من اسلحة الدمار الشامل لتتحول الى دولة نووية.

وتساءل التقرير عما اذا كانت جهود ترامب ستلقى نفس المصير مشيرا الى ان واشنطن تسعى عبثا الى ايجاد شخصيات ايرانية معتدلة في دولة ”يسيطر عليها المتشددون“ في الوقت الذي تبقى فيه صلاحيات رئيس الدولة مقيدة بسلطة المرشد الأعلى.

وقال:“ان ايران ليست دولة لا توجد بها ديمقراطية حقيقية فحسب بل إنها دولة عدوانية توسعية مع أجندة ثورية لفرض ايديولوجيتها الدينية في المنطقة وخارجها… لذلك فإن أنشطتها الشريرة تعكس حقيقة جوهرها.“

وختم قائلا:“منذ غزو العراق عام 2003 أصبحت كلمة تغيير النظام تعبيرا شائنا في اروقة دوائر السياسات الخارجية الأميركية… حسنا… لكننا اذا لم نعد مرتاحين للجهود السياسية او العسكرية السرية او العلنية لتغيير نظام شرير علينا أن لا نقنع أنفسنا بأننا قادرون على تغيير سلوك وسياسة ذلك النظام“.