السلطات الإيرانية تنشر"شرطة الأخلاق الدينية" لملاحقة النساء

نشرت السلطات الإيرانية 2000 من جهاز "شرطة الأخلاق الدينية" لملاحقة النساء اللاتي يرفضن وضع الحجاب في الشوارع.

وبيّن تقرير لصحيفة "ناسيونال بوست" الكندية، أمس السبت، أن الانتشار الأمني الجديد يأتي رداً على "زيادة موجة التحدي لسياسة ارتداء النساء الحجاب إجبارياً".

ولفت التقرير إلى أن كل مجموعة مكوّنة من 6 شرطيات، لهن سلطة اعتقال واحتجاز النساء اللواتي "ينتهكن قانون فرض ارتداء الحجاب".

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وكانت وسائل الإعلام الإيرانية نقلت أنباء عن حملات اعتقال متعددة ضد مئات النساء، لخلعهن الحجاب في الأماكن العامة احتجاجاً على القانون المتعلق بالحجاب، وتضامناً مع حركة "الأربعاء الأبيض"، التي حثت الناشطاتُ الحقوقيات فيها، النساءَ، على الاحتجاج عبر خلع الحجاب في الأماكن العامة وارتداء ملابس بيضاء.

يشار إلى أن قانوناً فرضته "الثورة الإسلامية" على النساء، يحتم وضع غطاء الرأس وارتداء ملابس طويلة في الأماكن العامة.

وذكر التقرير أن الأجهزة الأمنية وضعت أجهزة تصوير عدة في الشوارع الرئيسية في إيران، جل عملها هو تصوير النساء اللواتي يقدن السيارات والتأكد من ارتدائهن الحجاب لحظة مغادرتهن الوسط التجاري للقرى والمدن.