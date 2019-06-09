فرنسا تزود الإمارات بفرقاطتين لصورة سرية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – باريس

كشفت صحيفة فرنسية، أن باريس باعت بشكل سري فرقاطتين للإمارات التي تخوض عدواناً على اليمن، بقيمة 750 مليون يورو.

وأكدت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، الجمعة، بأن الحكومة الفرنسية باعت فرقاطتين اثنتين من طراز “قوويند” إلى الإمارات، حسبما ذكرت وكالة “الأناضول”.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن بيع الفرقاطتين جاء عقب توقيع اتفاق سري بين الإمارات، ومجموعة “نافال جروب” الفرنسية (مجموعة صناعية فرنسية متخصصة في مجال الدفاع البحري) في أبو ظبي، يوم 25 مارس/ آذار الماضي.

ولم يصدر إعلان رسمي عن تلك الصفقة، سواء من الجانب الإماراتي أو الفرنسي.

وفي وقت سابق، كشفت الإذاعة الفرنسية استنادا إلى وثيقة سرية مؤرخة بـ25 سبتمبر/ أيلول 2018، من إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع أن الحكومة الفرنسية باعت أسلحة للسعودية والإمارات، وأن تلك الأسلحة استخدمت ضد اهداف مدنية في اليمن.